Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Karasu-Adapazarı yolunda ıslak zeminde kayan otomobilin refüjdeki trafik tabelası ve dönel kavşaktaki kamyonete çarpması da görüntülerde yer aldı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda ışıklı kavşaktan sola dönmeye çalışan SUV tipi otomobil ile karşı yönden gelen panelvanın çarpışması da kameralarca kaydedildi.

Bir başka görüntüde ise Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta iki otomobilin çarpışması kayıt altına alındı.

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