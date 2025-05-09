Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması yer aldı.
Bir başka görüntüde ise Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta iki otomobilin çarpışması kayıt altına alındı.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda ışıklı kavşaktan sola dönmeye çalışan SUV tipi otomobil ile karşı yönden gelen panelvanın çarpışması da kameralarca kaydedildi.
Serdivan ilçesindeki 32 Evler Caddesi'nde bulunan dönel kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün savrulması kameralarca görüntülendi.
Karasu-Adapazarı yolunda ıslak zeminde kayan otomobilin refüjdeki trafik tabelası ve dönel kavşaktaki kamyonete çarpması da görüntülerde yer aldı.
Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
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