Sakarya ve Düzce'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Sakarya ve Düzce'de orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Sakarya İl Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

- Düzce

Düzce'de Kent Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Tarım İl Müdürü Esra Uzun, Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Deniz Yıldız, kurum müdürleri, kooperatif başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.