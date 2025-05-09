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        Sakaryaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:38
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        Sakaryaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

        Sakarya ekibi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, yarın saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Ligde 15. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın ligde kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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