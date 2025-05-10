Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Oğuzhan Çapar, N'Koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Mendy
Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Metehan Mert, Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Kayode, Catakovic (Dk. 60 Junior Fernandes)
Goller: Dk. 13 Mendy, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 85 Furkan Orak (Esenler Erokspor)
SAKARYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.