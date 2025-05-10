Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "En çok sevindiğim olay kimseye bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Taraftarlara desteği için teşekkür eden Buz, "En çok sevindiğim olay kimseye bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bizim için en önemlisi 2 hafta önce burada oynadığımız Erzurumspor FK maçıydı, olmazsa olmazdı." diye konuştu.

Buz, Esenler Erokspor'un iyi takım olduğunu, geçiş oyunlarını iyi yaptığını dile getirerek, "Maçtan önce bunları konuştuk. Dediklerimizi gerçekleştiren futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Karakter gösterdiler, kazandığımız iki müsabakada da çok iyi oynadılar. Bugün özellikle geriye çekilmedik, baskıya devam ettik. Tamamen haklı kazandığımız bir müsabakaydı. Bu baskı altında, bu streste kolay olmuyor. Futbolcuları ve Sakaryaspor camiasını kutluyorum. Bugün mutlu olabiliriz çünkü inanılmaz bir mücadele vardı." değerlendirmesinde bulundu.