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        Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "En çok sevindiğim olay kimseye bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:29
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        Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, "En çok sevindiğim olay kimseye bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik." dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

        Taraftarlara desteği için teşekkür eden Buz, "En çok sevindiğim olay kimseye bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bizim için en önemlisi 2 hafta önce burada oynadığımız Erzurumspor FK maçıydı, olmazsa olmazdı." diye konuştu.

        Buz, Esenler Erokspor'un iyi takım olduğunu, geçiş oyunlarını iyi yaptığını dile getirerek, "Maçtan önce bunları konuştuk. Dediklerimizi gerçekleştiren futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Karakter gösterdiler, kazandığımız iki müsabakada da çok iyi oynadılar. Bugün özellikle geriye çekilmedik, baskıya devam ettik. Tamamen haklı kazandığımız bir müsabakaydı. Bu baskı altında, bu streste kolay olmuyor. Futbolcuları ve Sakaryaspor camiasını kutluyorum. Bugün mutlu olabiliriz çünkü inanılmaz bir mücadele vardı." değerlendirmesinde bulundu.

        MKE Ankaragücü ve düşen takımlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buz, ligde kalan ekipleri tebrik etti.

        - Esenler Erokspor cephesi

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de Sakaryaspor'u tebrik etti.

        Play-off iddialarını yitirdikten sonra konsantrasyon ve motivasyonlarının düştüğünü dile getiren Özköylü, "Bugün sahada olan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tek amacımız bugün sahada onurlu bir mücadele vermekti, hiç bir dedikoduya meydan vermeden yapabildiğimizin en iyisini yapmak için mücadele ettik. Hatalar yaptık, goller yedik, kaybettik." şeklinde konuştu.

        Özköylü, gelecek sezonun planlamasını yapacaklarını belirterek, "Çok enteresan bir sezon oldu. Esenler Erokspor olarak son dönemde aldığımız iyi sonuçlarla beraber küme düşme hattından uzaklaşıp play-off hattına yaklaşmak, belki kazanılacak Bandırma maçıyla çok farklı bir noktaya ulaşma ihtimalimiz varken, orada kaybettiğimiz maç son haftalarda kayıplar yaşamamıza sebep oldu, istemediğimiz sonuçlar aldık, bu anlamda üzgünüz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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