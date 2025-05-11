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        Sakarya'da "Anneler günü" etkinlikleri

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleriyle program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:08
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        Sakarya'da "Anneler günü" etkinlikleri
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        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleriyle program düzenledi.

        Sapanca ilçesindeki bir otelde bir araya gelen şehit anneleri ve askeri personel, burada yemek yedi. Müzik dinletisi ile devam eden programda annelere çiçek takdim edildi.

        Şehit anneleri, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade ettiler.

        - Anneler ve çocukları futbol oynadı

        Sakarya Beşiktaş Futbol Okulları, "Anneler Günü"nde Sakarya Kartalspor’un ev sahipliğinde anneler ve çocukları, futbol maçında bir araya getirdi.

        Anneler ve çocukları futbol oynarken, tribündeki izleyiciler de maç izledi.

        Sakarya Beşiktaş Spor Okulları Koordinatörü Volkan Karahan, geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren annelerin toplumun en değerli yapı taşları olduğunu, gençleri spora teşvik etmek için ailelerin bu süreci desteklemesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

        - Büyükşehir Belediyesi, annelere çiçek takdim etti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Anneler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

        Alemdar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, STK temsilcileri ve misafirlerin katıldığı programda, anneleri tebrik ederek gül dağıttı.

        Annelerin, sadece evlatlarını yetiştirmedikleri, toplumun geleceğini de inşa ettikleri mesajını veren Alemdar, "İnancımızda anne her zaman kutsaldır. Merhametin ve fedakarlığın temsilcisi annelerimize bir gün değil, bir ömür feda olsun. Anne, bir insanın hayatındaki en kıymetli varlıktır. Sizler sadece evlatlarınızı değil, aynı zamanda bu toplumun geleceğini de yetiştiriyorsunuz. Sizlerin emeği, sizlerin özverisi sayesinde daha güçlü bir toplum, daha bilinçli nesiller yetişiyor." ifadelerini kullandı.

        Alemdar ayrıca, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki annelerin de "11 Mayıs Anneler Günü"nü kutladı.

        Anneler adına programda konuşma yapan Aysun Yıldız, bu anlamlı günde kendilerini bir araya getiren Alemdar'a teşekkür etti.

        - Sakarya Valisi Doğan'dan "Anneler Günü" mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Ailenin toplumun temelini oluşturduğu ve kültürel birikimi kuşaktan kuşağa aktararak toplumun devamını sağladığını ifade eden Vali Doğan, büyük milletlerin arkasında her zaman güçlü annelerin olduğunu vurguladı.

        Annelerin milletin birlik ve beraberliğinin en önemli manevi kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Doğan, şunları kaydetti:

        "Annelerimiz merhamet, sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlığın timsalleridir. 'Cenneti anaların ayakları altına seren' bir inancın mensupları olarak Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda annelerimizin hayır dualarından güç almaktayız. Gurur duyacakları evlatlar olmak; hayırdan, iyilikten, güzellikten, doğruluktan yana olmak; müspet olanın yanında durmak onlara en güzel armağanımız olacaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri başta olmak üzere başımızın tacı annelerimizin, yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlarımızın 'Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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