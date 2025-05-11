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        Sapanca'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:56
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        Sapanca'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi Sapanca yönüne seyreden H.K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı taksi, karşı yönden gelen ve dönüş yapan E.D'nin kullandığı 41 ANG 766 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile yolcular O.Y, D.D, A.D. ve E.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgede, araçların kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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