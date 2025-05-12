Sakarya'da 3 tırın karıştığı zincirleme kaza trafiği aksattı

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Pamukova geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluştu.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden 41 EZ 834 plakalı minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışının tek yönden sağlandığı Gökgöz Mahallesi mevkisinde önündeki aracın yavaşlaması sonucu durdu.

Minibüse çarpmamak için ani fren yapan 54 HA 712 plakalı tıra, arkasından gelen 41 ACE 261 plakalı tır çarptı, aynı yönden seyreden 43 AAG 420 plakalı tır da bu araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, yolun her iki istikameti de kısa süreliğine kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.