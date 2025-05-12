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        Sakarya'da şarampole devrilen UTV aracındaki karı koca yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:12
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        Sakarya'da şarampole devrilen UTV aracındaki karı koca yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.

        Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda Caner Şaban K. (29) idaresindeki UTV tipi arazi aracı şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile eşi Merve G.K. (29) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arazinin dik ve eğimli olması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, vinç ve halatların yardımıyla karı kocayı kurtardı.

        Yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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