Sakarya'da şarampole devrilen UTV aracındaki karı koca yaralandı

Arazinin dik ve eğimli olması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, vinç ve halatların yardımıyla karı kocayı kurtardı.

Kazada sürücü ile eşi Merve G.K. (29) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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