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        Tehdit mesajları uyuşturucu ticaretini ortaya çıkardı

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yurt dışından ülkeye uyuşturucu getirerek ticaretini yaptıkları, sanık yakınlarının aldığı tehdit mesajlarıyla ortaya çıkarılarak çökertilen şebekenin 12 üyesi hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:58
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        Tehdit mesajları uyuşturucu ticaretini ortaya çıkardı
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        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yurt dışından ülkeye uyuşturucu getirerek ticaretini yaptıkları, sanık yakınlarının aldığı tehdit mesajlarıyla ortaya çıkarılarak çökertilen şebekenin 12 üyesi hapisle cezalandırıldı.

        Kentte, yurt dışından getirilen uyuşturucunun ticaretinin yapıldığına dair bilgi üzerine geçen yıl nisan ayında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

        Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

        Soruşturma devam ederken B.Ö. ve T.O. polise giderek kardeşleri M.T.Ö. ve E.O'nun eylemleri nedeniyle kendilerine kimliği belirsiz kişilerce tehdit mesajları atıldığını beyan etti.

        B.Ö. ve T.O'nun ibraz ettiği mesaj içeriklerinden M.T.Ö. ve E.O'nun yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokmuş olabileceğine dair kanaate ve somut bulgulara ulaşılması üzerine teknik takip başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında narkotik polisince Serdivan'da bir evin deposunda 800 gram kokain ile Adapazarı'nda bir evin eklentisinde 7 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ayrıca 5 gram sentetik uyuşturucu, 315 gram kokain, 4 gram Hint keneviri, 38 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Teknik ve fiziki takip ile ifadeler doğrultusunda kişiler arasındaki bağlantıyı kuran polis, uyuşturucuların yurt dışından getirildiğini ve Türkiye'de ticaretinin yapıldığını belirledi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ruhsatsız veya ruhsata aykırı uyuşturucu madde ithal etmek" suçlarından iddianame hazırlandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30 Nisan'daki karar duruşmasında, sanıklar M.T.Ö. ve E.O. üst sınırdan 30'ar yıl hapis ve 262 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı, 10 sanık da 7 yıl 9 ay 22 gün ile 26 yıl 4 ay 11 gün arasında değişen hapis cezası aldı. 2 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, 4 sanığın ise beraatine karar verdi.

        - Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmiş

        Gerekçeli kararda, yurt dışından kokain ve sentetik uyuşturucunun kaçak yollarla Edirne'den ülkeye sokulmasını isteyen kişilerin, sanık M.T.Ö. ile iletişim kurarak anlaşma sağladığı belirtildi.

        Sanık M.T.Ö'nün uyuşturucunun ülkeye sokulması için anlaştığı tır şoförü sanık E.O'nun Almanya'da kendisine verilen konuma giderek uyuşturucuyu teslim aldığı aktarılan kararda, uyuşturucuları kendileri adına ülkeye sokarak satmaya karar veren M.T.Ö. ve E.O'nun, uyuşturucuyu gerçek sahiplerine vermeyip yurt dışındayken attıkları şeklinde beyanda bulunmak üzere anlaştığı anlatıldı.

        Kararda, E.O'nun yurt dışında uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra başka bir tır şoförüne verip ülkeye girişini sağladığı ifade edilerek, süreç içerisinde sanıkların uyuşturucunun bir kısmını kullanmaya ve dağıtmaya başladığı, bir kısmını da sakladığı, durumu fark eden uyuşturucunun gerçek sahiplerinin sanıkları ve ailelerini mesaj yoluyla tehdit ettiği kaydedildi.

        Sanık M.T.Ö'nün uyuşturucunun gerçek sahipleri tarafından kaçırılarak İstanbul'a götürüldüğü ve işkence edilerek uyuşturucuyu getirmesi, saklayanların yerini söylemesi istendiği belirtilen kararda, B.Ö'nün ağabeyi M.T.Ö'yü kurtarmak amacıyla uyuşturucuyu sanık E.A'dan aldığı, B.Ö. ve annesinin istişareler sonucunda 800 gram kokaini polise teslim ettiği bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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