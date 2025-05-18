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        Sakarya'da padişahın eşi tarafından inşa ettirilen Rahime Sultan Camisi 133 yıldır ayakta

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1892 yılında Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in eşi Peruste Rahime Sultan tarafından inşa ettirilen cami 133 yıldır ibadethane olarak kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:09
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        Sakarya'da padişahın eşi tarafından inşa ettirilen Rahime Sultan Camisi 133 yıldır ayakta
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1892 yılında Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in eşi Peruste Rahime Sultan tarafından inşa ettirilen cami 133 yıldır ibadethane olarak kullanılıyor.

        Uzunkum Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, yığma taş ve tuğlalı mimari usulüyle inşa edilen Rahime Sultan Camii, bir asırdan fazla zamana rağmen namaz vakitlerinde cemaatini ağırlıyor.

        Cami İmam Hatibi Mücahit Çoban, AA muhabirine, tarihi camiye şehir içinden ve dışından ziyaretçilerin geldiğini anlattı.

        Caminin tarihinden bahseden Çoban, "Hicri 1310, Miladi 1892 tarihinde inşası yapılarak hizmete açılır. Saraydan hafız Abdullah Refet Efendi adında bir imam görevlendirilir. Cemaatimiz yoğun, tarihi camiye ilgi var. Şehir dışından ve sosyal medyalardan araştıran ya da tarihini bilen insanlar Türkiye'nin dört bir yanından gelip ziyaret ediyorlar." dedi.

        Cami cemaatinden 97 yaşındaki Rahmi Aktaş, 1940 yılından bu yana camiye geldiğini, emekli olduktan sonra ise her gün namazlarını burada kıldığını anlattı.

        Emekli Şaban Alemdar da şehir dışından ve çevre ilçelerden toplu olarak camiye gelenlerin bulunduğunu, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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