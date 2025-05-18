Vali Doğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancından aldığı güçle Milli Mücadele'yi başlattığı tarihi, milletin yeniden dirilişi, işgal kuvvetlerini topraklardan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü olduğunu belirtti.

Türkiye'de al bayrağın altında, güven içinde ve hür olarak yaşandığını, vatan toprağını canından aziz bilen ve onun için her türlü fedakarlığa göğüs geren ecdadın vermiş olduğu kutlu mücadelenin eseri olduğunu aktaran Doğan, 19 Mayıs 1919'da Samsun limanında başlatılan mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nı büyük zaferle sonuçlandırdığını ve Cumhuriyetle taçlandırdığını kaydetti.

Doğan, gençlerin "köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışının en kıymetli cevherleri olduğuna işaret ederek, söyle devam etti: