Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 yılı geride bırakan evli çiftlere ücretsiz check-up hizmeti verileceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası"nda duyurulan hizmet, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla ailelere sunulacak.

Evlilik süresi 30 yıl ve üzerinde olan çiftler, 16 Haziran'dan itibaren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’ne evlilik cüzdanları ile giderek başvuruda bulunabilecek.

Hizmet ile ilgili detay öğrenmek isteyen vatandaşlar, 444 40 54 telefon numarası ile bilgi alabilecek.

- Serdivan'da 31 bin metrekarelik spor tesisi inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Serdivan ilçesinde hayata geçirilecek Kazımpaşa Spor Tesisleri için 12 Haziran'da yapım ihalesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Alemdar, yaptığı açıklamada, 31 bin metrekarelik alana 123 metreye 76 metre ebatlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, aydınlatmalar, soyunma odaları, otopark ve çevre düzenlemelerinin yapılması planlandığını, projenin, gençlerin sporla bütünleşmesi ve Sakarya'nın yeniden sporcu okulu olması için atılan adım olduğunu ifade etti.