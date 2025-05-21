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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 yılı geride bırakan evli çiftlere ücretsiz check-up hizmeti verileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:56
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 yılı geride bırakan evli çiftlere ücretsiz check-up hizmeti verileceğini açıkladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "15-21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası"nda duyurulan hizmet, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla ailelere sunulacak.

        Evlilik süresi 30 yıl ve üzerinde olan çiftler, 16 Haziran'dan itibaren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’ne evlilik cüzdanları ile giderek başvuruda bulunabilecek.

        Hizmet ile ilgili detay öğrenmek isteyen vatandaşlar, 444 40 54 telefon numarası ile bilgi alabilecek.

        - Serdivan'da 31 bin metrekarelik spor tesisi inşa edilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Serdivan ilçesinde hayata geçirilecek Kazımpaşa Spor Tesisleri için 12 Haziran'da yapım ihalesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

        Alemdar, yaptığı açıklamada, 31 bin metrekarelik alana 123 metreye 76 metre ebatlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, aydınlatmalar, soyunma odaları, otopark ve çevre düzenlemelerinin yapılması planlandığını, projenin, gençlerin sporla bütünleşmesi ve Sakarya'nın yeniden sporcu okulu olması için atılan adım olduğunu ifade etti.

        - Büyükşehir sporcuları derecelerle döndü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, geçen hafta düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında dereceler elde etti.

        Antalya’da düzenlenen Turkish Open Wako World Cup organizasyonunda kickboks dalında mücadele eden sporculardan Ceylin Susuz ve Hüseyin Talha Demir, dünya kupasında üçüncü oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletlerinden Ali Turan ise 18 Mayıs’ta düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda 65-69 yaş kategorisinde ikinci, Ankara Yarı Maratonunda ise kendi kategorisinde şampiyonluk elde etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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