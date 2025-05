Bakan Kurum, Sakarya'da "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito sisteminin yüzde 100, 81 ilde uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek, yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları demek, geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak demek." dedi.

Programları kapsamında Sakarya'ya gelen Kurum, Tarihi Orhan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti, Adapazarı Belediyesi'nin kent merkezindeki "Ada Hayat" projesi inşaat alanını gezdi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılan Kurum, program öncesi pilot uygulaması Sakarya'da başlatılan "Depozito İade Sistemi" kapsamında üretilen atık toplama makinesini kullandı.

Bakan Kurum, programda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin, "Bu dünya bir ağaç, bizler de dalında çiçekleriz." sözünü paylaşarak, "Bu ağacın toprağına, suyuna, havasına zarar verenin hem kendi hem de diğer insanların geleceğine kast ettiğini çok iyi biliyoruz. Adeta bir seferberlik şuuruyla hem bu kötülüğe karşı önlem almaya çalışıyor hem de devletleri, milletleri her platformda cesaretle uyarıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 milyon ton ağırlığında katı atığın ortaya çıktığını, bunun yüzde 25'ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu anlatan Kurum, bu ciddi atık miktarını fırsata dönüştürmek için Türkiye Çevre Ajansı'nı kurduklarını, "Depozito Yönetim Sistemi" için gerekli altyapı çalışmalarına hızla başladıklarını aktardı.

Bakan Kurum, içecek ambalajlarının tescil sürecini titizlikle yürüttüklerini, saha operasyonlarını yönetmek için kurumlar, sektör birlikleri, perakendeciler ve sanayicilerle ortak çalışmalar yaptıklarından bahsederek, Türkiye Çevre Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ortaklığında geri kazanım sisteminin saha yönetiminin temellerini attıklarını, şimdiye kadar tüm sürecin, şeffaf, hızlı, kesintisiz ve rasyonel adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Depozito sisteminin önemini daha iyi anlamak için örnekler veren Kurum, şöyle devam etti:

"1 ton atık camın geri dönüşümüyle havamız yüzde 20, suyumuz ise yüzde 50 oranında daha az kirleniyor çünkü 1 ton atık camı dönüştürdüğümüzde yüzde 30 ham madde tasarrufu sağlıyoruz. Bugün Avrupa ülkelerinde atık cam şişe geri dönüşüm toplanma oranı yaklaşık yüzde 80, ülkemizde bu oran şu an itibariyle yüzde 3. Fabrikalar üretimde kullandığı cam kırıklarını şu anda ithal etmek zorunda. Bu sistemle sadece Sakarya'da 1,5 ayda 100 ton cam atığı topladık. Türkiye'de topladığımızda artık cam ithalatını bırakın, camı ihraç eder duruma geleceğiz. Aynı şey plastik ithali için de geçerli. Plastik atıklar başta otomotiv ve tekstil olmak üzere birçok sektörde zaruri bir girdi. Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişe toplamayı hedefliyoruz, böylece atıklarımızı ham maddeye dönüştürerek, plastik ithalatının da önüne geçeceğiz. Depozito sisteminin yüzde 100, 81 ilde uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek, yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları demek, geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak demek. Elde edilen tasarrufla her yıl 10 bin yeni, sağlam, deprem dirençli konut demek. 150'den fazla yeni okul, 10 yeni hastane demek. Yani depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında aynı zamanda büyük bir ekonomik kalkınma modeli demek."