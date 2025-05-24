Sakarya'da yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı

Sakarya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kente özgü lezzetler ve çeşitli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yanında bulunan meydanda yapıldı.

Alanda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Yerel Kültür Derneği, 15 Temmuz Milli İrade Derneği, Sakarya Kadın Kooperatifleri Destekleme Merkezi, Serdivan Mübadiller Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Sakarya Şube Başkanlığı ile Serdivan, Geyve ve Taraklı Belediyesi, bazı firma ve kurumlar stant kurdu.

Stantlarda ıslama köfte, ayva tatlısı, kabak tatlısı ve çeşitleri ile keşkek başta olmak üzere, yöresel tatlar ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile eşi Gülden Gülüzar Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve ilgili heyet, stantları gezerek bilgi aldı, yöresel lezzetleri tattı.