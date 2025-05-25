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        Sakarya'da bir aracın çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:10
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        Sakarya'da bir aracın çarptığı yaya öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar mevkisinde M.T.U. (23) yönetimindeki 35 BPV 374 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K'ye (46) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan B.K., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.T.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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