Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Aziz Duran parkında düzenlenen şenlikte, sahne gösterileri sergilendi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin el emeği sergisi açıldı ve atölye çalışmaları yapıldı.

Şenliğe ilgi gösteren çocuklar, sihirbazlık gösterileri, süper kahraman maskotları ve geleneksel aile oyunları eşliğinde eğlendi.

- Öğretmenler, Sakarya'nın doğal ve tarihi mekanlarını gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademilerinin "Şehir ve Kültür Akademisi" dersi kapsamında öğretmenler, Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini gezdi.

Öğretmenlerin İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlayan rotası, Acarlar Longozu, Karasu sahili, Ali Fuad Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Elvanbey Zaviyesi ile devam etti.

- Ferizli'de "Geleneksel Bakırlı Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Ferizli'de "Geleneksel Bakırlı Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi. Ferizli Belediyesi, Ferizli Kaymakamlığı ve Bakırlı Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Ihlamur Tepe mevkisinde bir araya gelerek uçurtma uçurdu. Etkinlikte, çuval yarışı ve halat çekme gibi yarışmalar da düzenlendi. Şenliğe Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İYİ Parti Ferizli İlçe Başkanı Ömer Deniz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - "Yılın Akademik Altın Kalem Ödülü" Doç. Dr. M. Nevra Küpana'ya verildi Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. M. Nevra Küpana, müzik alanında "Yılın Akademik Altın Kalem Ödülü"nün sahibi oldu. Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Küpana, editörlüğünü üstlendiği ve yazar olarak katkı sunduğu "Müzik Eğitimine Global Bakış" adlı eseriyle ödül kazandı.