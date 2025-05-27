Ferizli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Kaymakam Hasan Balcı, yaptığı açıklamada, 6 ayda 15 branşta 351 kursiyerin eğitim aldığını, sergide 300'ü aşkın eserin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserin ardından kursiyerler tarafından yapılan el sanatları, çeşitli kıyafet ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ferizli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.