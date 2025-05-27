Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ferizli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

        Konserin ardından kursiyerler tarafından yapılan el sanatları, çeşitli kıyafet ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

        Kaymakam Hasan Balcı, yaptığı açıklamada, 6 ayda 15 branşta 351 kursiyerin eğitim aldığını, sergide 300'ü aşkın eserin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliklere, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da lastiği patlayan tır kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
        Sakarya'da 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
        Sakarya'da aranan 4 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da aranan 4 şüpheli yakalandı
        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Sakarya'da vatandaşlar ve öğrencilerle buluştu
        Jandarma Trafik Eğitim Tırı, Sakarya'da vatandaşlar ve öğrencilerle buluştu
        Sakarya'daki uluslararası öğrenciler "Medeniyetler Köprüsü" programında kül...
        Sakarya'daki uluslararası öğrenciler "Medeniyetler Köprüsü" programında kül...
        Sakarya'da yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı
        Sakarya'da yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı