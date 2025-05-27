AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

Sakarya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Sakarya İl İnsan Hakları Başkanı Ülker Şenyurt, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dileyerek, 27 Mayıs'ın sadece darbe tarihi olmadığını, tarihin, ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini kaydetti.

Şenyurt, 27 Mayıs'ın, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyaset üzerinde büyük yaralar bıraktığını belirtti.

O dönemde yaşanan zorluklardan bahseden Şenyurt, on yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetlerin darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldığını, milletin iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini anlatan Şenyurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu vesayet mekanizmalarını milletin desteğiyle teker teker çökerttiklerini ve devlet-millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettiklerini kaydetti.