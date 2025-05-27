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        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

        Sakarya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:35
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        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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        Sakarya AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Sakarya İl İnsan Hakları Başkanı Ülker Şenyurt, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dileyerek, 27 Mayıs'ın sadece darbe tarihi olmadığını, tarihin, ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini kaydetti.

        Şenyurt, 27 Mayıs'ın, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyaset üzerinde büyük yaralar bıraktığını belirtti.

        O dönemde yaşanan zorluklardan bahseden Şenyurt, on yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetlerin darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldığını, milletin iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

        AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini anlatan Şenyurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu vesayet mekanizmalarını milletin desteğiyle teker teker çökerttiklerini ve devlet-millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettiklerini kaydetti.

        Şenyurt, demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini vurgulayarak, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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