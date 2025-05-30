Karasu'dan 2 ilkokul öğrencisinden Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda başarı

Sakarya'nın Karasu ilçesinden 2 ilkokul öğrencisi, farklı branşlarda katıldıkları 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik ve beşincilik elde etti.

Kars'ta 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonaya, Karasu Fatih Sultan Mehmet İlkokulundan Yunus Emre Açıcı ile Alparslan Abanoz katıldı.

Şampiyonada, Açıcı "equilibrio" kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Abanoz ise "abluka" oyunu kategorisinde beşincilik elde etti.

Takım olarak ise Sakarya, şampiyonada 4'ncü oldu.

Okul müdürü Mustafa Tetik, gazetecilere, okulun 2 öğrencisinin şampiyonada Sakarya'yı temsil ettiğini belirterek, başarıların tesadüf olmadığını, 2 öğrencinin de iki yıldır kursa devam ettiğini söyledi.

Tetik, öğrencilerini destekleyen veli ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yunus Emre Açıcı, sosyal medyada vakit harcamandan turnuvaya iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.

Önce Sakarya'da daha sonra ise Türkiye şampiyonasında birincilik elde ettiğini aktaran Açıcı, "Öğretmenlerime bu gururu yaşattığım için mutluyum." dedi.