Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 60 ülkede yardım çalışması yürütecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere yapılacak insani yardımlar kapsamında her ülkeye Sakarya'dan birer gönüllü temsilcinin giderek kurban organizasyonlarının yerinde koordinasyonunu sağlayacağı belirtildi.

Bağışçıların, vekalet yoluyla güvenli ve şeffaf şekilde ibadetlerini yerine getirebileceği aktarılan açıklamada, kurban bağışı bedelinin bu yıl 8 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, kurbanın sadece ibadet değil, aynı zamanda ümmet bilincini diri tutan dayanışma vesilesi olduğunu vurguladı.

- Ferizli'deki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ziyaretçiler için sosyal tesis kuruluyor

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçede bulunan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne il içinden ve dışından cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelenler için sosyal tesis inşa ettiklerini söyledi.

Ziyaret saatlerinde bekleyenlerin sıcak ve soğuk havaya maruz kalmayacağı ve ihtiyaçlarını giderebileceği alan oluşturacaklarını aktaran Ata, "Görevi aldıktan sonra kurum yetkileriyle de görüşerek, kurumun dışında yakın bir yerde sosyal tesisin yapılması için altyapı çalışmalarına başladık." dedi.

Ata, tesisin 300 metrekare kapalı alana sahip olacağını dile getirerek, "Tesisin yapımında bizlere yardımcı olan iş insanlarımız, sayın başsavcılarımızın da desteğiyle kampüs girişine yakın mera vasfında bulunan alan için 25 yıllığına yer anlaşması yaptık. İnşaatın en yakın zamanda bitirilip hizmete girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.