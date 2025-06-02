Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun Ankara istikameti Arifiye mevkisinde seyreden S.A. idaresindeki 34 KGC 610 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Durumu fark ederek otomobilini yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Sürücü ve çevredekiler tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, durumu kontrol etti.

        Yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da İŞKUR'un programlarıyla 1200 kişilik ek istihdam sağlanacak
        Sakarya'da İŞKUR'un programlarıyla 1200 kişilik ek istihdam sağlanacak
        Sakarya, uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor
        Sakarya, uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor
        Caminin bağış kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı
        Caminin bağış kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı
        Caminin yardım kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı
        Caminin yardım kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı
        Sakarya'da kadınlar, doğal kumaş dokumacılığı sayesinde bütçelerine katkı s...
        Sakarya'da kadınlar, doğal kumaş dokumacılığı sayesinde bütçelerine katkı s...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa