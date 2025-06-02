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        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:50
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        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede KOSGEB kredisi vaadiyle 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya, Bolu ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, şüphelilere ait birçok dijital materyal ve kıymetli ziynet eşyaları ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 6'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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