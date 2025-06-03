Sakarya'da "Oyuncak Dönüşüm Festivali" ile çocuklara çevre bilinci aşılandı

Sakarya'da festivale katılan öğrenciler, eski oyuncaklarını onararak çevrenin önemi konusunda bilinçlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Yeşil Haftası kapsamında Aziz Duran Parkı'nda "Oyuncak Dönüşüm Festivali" düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, eski oyuncaklarını yenileriyle takas etti, yıpranan oyuncaklarını ise atölyede uzmanlarla tamir etti.

Atölyede yeni oyuncaklar da tasarlayan çocuklar, ayrıca ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırılmak üzere oyuncak bağışında bulundu.

Festivalde çocuklar, çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanında çocuklarla oyun oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere, etkinlikle çocuklara yeşili, doğayı, hayvanları sevmeyi ve birlikte yaşama kültürünü aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Alemdar, yarının teminatı olan çocukların paylaşımcı, güçlü ve kendi ayaklarının üzerinde durabilen nesil olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, çocukların geleceğini önemsediklerini, velililerin ve okulların da ciddi gayret içerisinde olduğunu kaydetti.

Çocukların mutlu olmasını önemsediklerini vurgulayan Alemdar, "Çocuklar gülerse dünya güler diyoruz. Çalışma arkadaşlarımız gerçekten bu işe gönül koydu ve aylardır böyle bir çalışmayı ortaya koymak için duyurular ve hazırlıklar yaptı. Hedefimiz daha güzel günlerde, daha huzurlu ve mutlu yaşamak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim olmazsa olmazımızdır. Onlar mutlu olursa onlar gülerse dediğimiz gibi dünya mutlu olur, biz mutlu oluruz, hayat güzel olur." ifadelerini kullandı.

Oyuncak tamir ustası Müberra Kocabıyık, çocukların heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Bozulan oyuncakları tamir için verip yerine başka oyuncak almaları çocukların hoşuna gitti." dedi.

Çocuğunu festivale getiren anne Esra Çatır, etkinlikte çocukların yanı sıra velilerin de eğlendiğini belirterek, çocuğunun oyuncak takasında bulunduğunu, oyuncak aldığını ve tamir ettirdiğini söyledi.

Festivalde arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyen Yasin Efe Çetin, "Çok güzel yer, arkadaşlarımla oynadım. Birazdan yüzümü boyatacağım. Yeni oyuncaklar aldım ve onlarla oynamaya devam edeceğim." dedi.