Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitede 1 yılda yaklaşık 2 milyon bitki üretebildiklerini açıkladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon programına katılan Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık, üniversitenin eğitim vizyonu, projeleri, ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı eğitime önem verdiklerini vurgulayan Sarıbıyık, üniversitenin Sakarya'nın sanayi, tarım, turizm ve spor gibi alanlardaki zengin yapısını dikkate alarak tasarlandığını ve tüm programlarda öğrencileri bir dönem tam zamanlı iş yerine gönderdiklerini kaydetti.

Ziraat Fakültesinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, Doku Kültürü Laboratuvarında tek bir hücreden yılda 2 milyon bitki üretebildiklerini belirtti.

Sarıbıyık, ayrıca fındık üretimini verimli hale getiren "Fındık Klon Seleksiyonu" ve "Tozlayıcı Çeşit Geliştirme" projelerinin de Sakarya Ticaret Borsası ile yürütüldüğünü aktardı.

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