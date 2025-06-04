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        Sakarya'da ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:44
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        Sakarya'da ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S'ye ait ahırda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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