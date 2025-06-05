Sakarya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kocaali-Akçakoca yolu Akçakoca istikametinde Atilla Avcı (62) yönetimindeki 54 FJ 958 plakalı hafif ticari araç, Yalı Mahallesi Beşevler Kavşağı'nda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Atilla Avcı'nın eşi Sevilay Avcı'nın (61) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sevilay Avcı'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
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