Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hendek'te iki katlı ahşap ev yandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ahşap yayla evi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hendek'te iki katlı ahşap ev yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ahşap yayla evi yandı.

        Çiğdem Yaylası'nda M.T'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yanan ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor Kulübünde başkanlığa Muhammet Kıratlı seçildi
        Sakaryaspor Kulübünde başkanlığa Muhammet Kıratlı seçildi
        Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu
        Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu
        Tarihi Osmanlı kasabaları Taraklı ve Safranbolu'da bayram yoğunluğu
        Tarihi Osmanlı kasabaları Taraklı ve Safranbolu'da bayram yoğunluğu
        Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada
        Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada
        Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
        Sakarya'da esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
        Ağaçta iki gün mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı