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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:34
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tanker, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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