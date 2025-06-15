Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Türk ve yabancı şairler Sakarya'da sanatseverlerle buluştu

        Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ve yabancı şairler Sakarya'da sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de şiir şöleniyle açılışı yapılan etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin'den şairler katıldı.

        "Şairler Liselerde" temasıyla Sakarya'daki 5 lisede gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşayacak.

        Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek şiir dinletisinde ise şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum düzenlendi.

        Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şairler, sanatseverlerle buluşarak şiirin büyülü dünyasını paylaştı. Programda Büyükşehir Kent Orkestrası dinleti sundu.

        Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlik süresince çok güzel anılar biriktirildiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Sapanca Belediye Başkan Vekili Müjgan Gençer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, şair, yazar ve sanatseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'na g...
        Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'na g...
        Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetişt...
        Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetişt...
        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hastalara umut olan abla kardeş, kan bağışında birbiriyle yarışıyor
        Hastalara umut olan abla kardeş, kan bağışında birbiriyle yarışıyor
        Vali Doğan'dan Babalar Günü mesajı
        Vali Doğan'dan Babalar Günü mesajı