Türk ve yabancı şairler Sakarya'da sanatseverlerle buluştu

Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de şiir şöleniyle açılışı yapılan etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin'den şairler katıldı.

"Şairler Liselerde" temasıyla Sakarya'daki 5 lisede gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşayacak.

Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek şiir dinletisinde ise şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum düzenlendi.

Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şairler, sanatseverlerle buluşarak şiirin büyülü dünyasını paylaştı. Programda Büyükşehir Kent Orkestrası dinleti sundu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlik süresince çok güzel anılar biriktirildiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.