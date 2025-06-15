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        Sapanca'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:16
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        Sapanca'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.E.Y'nin (57) kullandığı 54 SJ 068 plakalı motosiklet, Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü savrularak bahçe duvarını aşıp bir evin bahçesine düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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