Sakarya 35. Olgunlar Turnuvası yarın başlayacak
35. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası, 17 Haziran Salı saat 20.00'da start alacak.
35. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası, 17 Haziran Salı saat 20.00'da start alacak.
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, düzenlediği basın toplantısında, turnuvanın bu yıl da çok çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacağını belirtti.
Tüm kenti, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanacak maçları izlemeye davet eden Zımba, 40 takımın katılacağı organizasyonda yapılacak kura çekimlerinin ardından gruplar oluşturulacağını aktardı.
Zımba, Olgunları Turnuvası'nın, büyük bir şehrin kardeşçe bir arada yaşamasını temsil ettiğini dile getirerek, bir yandan spor yaparken bir yandan da eksiklikleri giderdiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.