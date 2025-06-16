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        Adapazarı'nda farkındalık için aileler çocuklarıyla kitap okudu

        Adapazarı Atatürk İlkokulunda teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ve velileri okuma saati etkinliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:28
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        Adapazarı'nda farkındalık için aileler çocuklarıyla kitap okudu
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        Adapazarı Atatürk İlkokulunda teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ve velileri okuma saati etkinliği yaptı.

        "Ailemle Ekran Detoksu Saati" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde bir araya gelen aileler ve çocukları, teknolojik aletlerden uzak kalarak yanlarında getirdikleri kitapları okudu.

        Programda konuşan Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, okumanın zihinsel ve bedensel açıdan katkı sağladığını belirterek, bundan dolayı okullarda çocuklara okumayı sevdirme yönünde etkinlikler yaptıklarını anlattı.

        Atatürk İlkokulu Müdürü Tekin Ateş de AA muhabirine, Türkiye'de otobüslerde, metrobüslerde, plajlarda, kafelerde kitap okuyan insanlara özenildiğini anlatarak, "Teknolojiyi doğru kullanma maksadıyla 'ekran detoksu' diye adlandırdığımız bu programı her yıl tekrarlayacağız. Burada dede torun, baba çocuk, anne çocuk, kuşaklar arası birlikte okuma zevkini yaşatmak istedik velilerimize." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci velisi Mesut Fidan, çocuklarla çok keyifli vakit geçirdiklerini, toplumda farkındalık yaratacak bu tür etkinlikleri daha da çoğaltmak gerektiğini dile getirdi.

        Öğrenci velisi Gonca Han, programı duyduğunda çok heyecanlandığını aktararak, "Çünkü bizim çok sevdiğimiz bir etkinlik kitap okumak. Okulumuzun bu konudaki öncülüğü bizi çok mutlu etti. Kitaplarımızı aldık ve geldik. Akşamdan hazırladık kitaplarımızı." dedi.

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        Galeri

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