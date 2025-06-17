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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:37
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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı tespit edilen S.A. ve O.T'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

        Erenler ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramalarda, 600 elektronik sigara, 795 paket sigara, 100 paket yeni nesil ısıtmalı sigara, 3 bin 495 puro, 350 paket sigara sarma kağıdı ve 20 pipo tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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