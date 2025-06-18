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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:01
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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kayıt altına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Serdivan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy ile Eski Kazım Paşa caddelerinin birleştiği dönel kavşakta kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrulması yer aldı.

        32 Evler Caddesi'ndeki dönel kavşakta yolun karşısına geçmeyen çalışan bisikletliye otomobilin çarpması ve bisikletlinin savrulması kameralarca görüntülendi.

        Çark Caddesi üzerinden ASEM'e girmeye çalışan otomobilin, sağ tarafından gelen motosikletliyle çarpışması ve savrulan sürücünün yola çıkmayı bekleyen başka bir otomobile çarpması kameralarca kayıt altına alındı.

        Bir başka görüntüde ise Adapazarı ilçesinde Çark, Kudüs ve Yazlık caddelerinin birleştiği akıllı kavşakta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması yer aldı.

        Küçükhamam Caddesi'nde Tozlu Cami önünde motosikletin devrilmesi ve üzerindeki iki kişinin savrulması kameralarca kaydedildi.

        Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta çarpışan iki hafif ticari aracın savrulması kameralarca görüntülendi.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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