Sakarya'da kahverengi kokarcayla mücadele edecek samuray arıları doğaya salındı

Sakarya'da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya salındı.

Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi mevkisindeki fındık bahçesinde düzenlenen programda, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerde üretilen samuray arılarının bir kısmı doğaya bırakıldı.

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kahverengi kokarcayla mücadelede kent olarak tecrübeli olduklarını belirterek, "Bundan birkaç ay öncesinde Sakarya Üniversitesi hocalarının ürettiği 'TutSak' diye tabir ettiğimiz ürün vardı. Onunla da mücadele devam ediyor. İnşallah kısa sürede etkili netice alırız, hem çiftçimizin yüzü güler hem de ülke olarak bundan fayda sağlarız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de samuray arısı salınımının, kahverengi kokarcayla kimyasal mücadelenin uygulanmadığı yerlerde biyolojik çözüm olarak kullanıldığını ifade etti.

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ise samuray arısının doğal mücadelenin en etkin yöntemlerinden olduğunu dile getirdi.