SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

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