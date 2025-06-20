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        Vali Doğan'dan eğitim öğretim yılı sonu mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:07
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        Vali Doğan'dan eğitim öğretim yılı sonu mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, kentte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren 787 okulda, 13 bin 980 öğretmen ve 212 bin 849 öğrenciyle yılın tamamlandığını belirterek, yıl boyunca emek sarf eden öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

        Öğrencilerin başarılarının ailelerinin gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu aktaran Doğan, "Geleneksel toplum yaşantımızda karne günü sadece öğrencilerimiz tarafından değil, eğitim öğretim süreçlerinin içinde olan ya da olmayan herkes tarafından sevinç, heyecan kaynağı olarak görülmektedir. Karnelerdeki notlar ne olursa olsun çocuklarımızın sonsuz gülüşlerinde, anne babaların gurur dolu bakışlarında, komşu teyzelerin elinin yumuşaklığında, bakkal amcaların 'aferin' deyişinde 'karne heyecanı' daima var olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Velilerin önemli rol üstlendiğine işaret eden Doğan, sabrın, anlayışın ve desteklerinin çocukların başarısının en büyük güç kaynağı olduğunu, tatil sürecinin sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda aile sıcaklığı içerisinde çocuklarla daha fazla vakit geçirebilecekleri, kitaplarla buluşabileceklerini ve sosyal etkinliklerle zenginleşebilecekleri fırsat olduğunu kaydetti.

        Doğan, öğretmenliğin kutsal görevlerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bir yıl boyunca gösterdiğiniz sabır, fedakarlık ve azimle çocuklarımızı sadece akademik değil, aynı zamanda ahlaki, insani, milli ve manevi değerlerle donattınız. Tükenmeyen sabrınızla, emeğinizle, sevginizle öğrencilerimize umut oldunuz. Onlara doğruyu, güzeli, iyiyi ve iyiliği öğrettiniz. Başarıları sizin emeğiniz, aydınlık geleceğimiz sizin eserinizdir. Türkiye Yüzyılını inşa eden bireylerin yetişmesinde üstlendiğiniz sorumluluk her türlü takdirin üzerindedir. Büyük özveriyle gerçekleştirdiğiniz çalışmalar dolayısıyla sizleri tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum."

        Öğrencilere, başarmaya dair inançlarını yitirmeme tavsiyesinde bulunan Doğan, "Her biriniz gayretinizle, merakınızla ve öğrenme arzunuzla bizleri gururlandırdınız. Tatil süresince dinlenmeyi, eğlenmeyi, ailenize destek olmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi ihmal etmeyin. Kitaplar en iyi yol arkadaşınız olsun. Doğayı tanıyın, çevremizin, şehrimizin ve ülkemizin güzelliklerini keşfedin. Ailenizle, arkadaşlarınızla dolu dolu zaman geçirin. Yeni eğitim öğretim yılında daha da güçlenmiş, daha da bilinçli bireyler olarak sizlerle yeniden buluşmayı temenni ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yolları, müreffeh zamanlara koşacak yeni kahramanlarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Vali Doğan, ayrıca 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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