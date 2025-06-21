Sakarya'da sahilde İHA bulundu

Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

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