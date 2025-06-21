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        Sakarya'da 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:12
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        Sakarya'da 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Adapazarı-Karasu yolu Ferizli geçişinde O.G. idaresindeki 54 AJE 975 plakalı tır, O.C. kontrolündeki 34 ELU 099 plakalı otomobil, H.A'nın kullandığı 34 CND 927 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 34 TL 8820 plakalı kamyonet ile S.S. idaresindeki 54 ZZ 389 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.S. ile yanındaki C.Y. ve O.C'nin kullandığı otomobildeki bir kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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