Sakarya'da yedek parça deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı.
Zirai Aletler Sanayii'nde bir traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen parçaları tahliye ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşandı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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