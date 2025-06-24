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        Kızılay, engelli bireyler ve aileleriyle buluştu

        Sakarya Türk Kızılay Şubesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında kentteki engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:50
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        Kızılay, engelli bireyler ve aileleriyle buluştu
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        Sakarya Türk Kızılay Şubesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında kentteki engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kızılay tarafından sosyal sorumluluk projesi dahilinde, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkez'inde kalan engelli bireyler ve aileleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Kulübü sporcularına Serdivan ilçesinde bir restoranda yemek ikram edildi.

        Ampute Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, Kızılay Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz’e katkılarından dolayı çiçek verdi.

        Sakarya Türk Kızılay Şubesi Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, aile yılı kapsamında dezavantajlı bireylere moral vermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kızılay olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını anlatan Koç, etkinliklerin moral açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

        İşletme sahibi ve program paydaşı Levent Serbest de herkesin birer engelli adayı olduğunu, ellerinden geldiğince engelli bireyleri hayata daha da adapte etme çabasında olduklarını aktardı.

        Leyla Deniz, özel bireyleri ağırlamaktan memnun olduklarını, kentte özel bireyler ve aileleriyle her ay bir araya geldiklerini belirterek, onların sosyalleşmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

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