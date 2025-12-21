Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:59
        
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde A.G'nin (47) kullandığı RE 920 CO plakalı otomobil, T.A. (63) idaresindeki 16 HFA 53 plakalı tıra Hendek Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen otomobildeki yolcu R.Ç'nin (52) cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Yaralanan A.G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

