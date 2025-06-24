GÜNCELLEME - Sakarya'da orman işletme deposunda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ayrıca, aynı ilçedeki Beşdeğirmen mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında depodaki bir iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

Öte yandan ağaçlık alandaki alevlerin yaklaştığı bölgede bulunan bir sitede oturanlar, jandarma ve polis ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu'nun yönettiği çalışmada, ekiplerin müdahalesi ve helikopter desteğiyle depodaki ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Yangına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden 159 personel ve 46 araçla müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Soğucak mevkisinde yer alan Orman İşletme Müdürlüğünün deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki ağaçlık alana sıçradı.

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