Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ceza infaz kurumu karşısına sosyal tesisi yapılması planlanıyor.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi'ndeki Sakarya 1 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısına şehir içi ve dışından gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması için sosyal tesis yapılacağını bildirdi.

Ata, inşaatı devam eden sosyal tesisin içerisinde kafeterya, tuvalet ve çocuk emzirme odalarının bulunacağını kaydetti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Sümeyra Türk, ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde ikincilik, çift kadınlar kategorisinde ise birincilik elde etti.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin Ostrova şehrinde 14-21 Haziran'da düzenlenen turnuvaya katılan sporcu, tek kadınlar kategorisinde ikinci, çift kadınlar kategorisinde ise birinci olmayı başardı.

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