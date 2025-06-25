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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ceza infaz kurumu karşısına sosyal tesisi yapılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:20
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ceza infaz kurumu karşısına sosyal tesisi yapılması planlanıyor.

        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi'ndeki Sakarya 1 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısına şehir içi ve dışından gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması için sosyal tesis yapılacağını bildirdi.

        Ata, inşaatı devam eden sosyal tesisin içerisinde kafeterya, tuvalet ve çocuk emzirme odalarının bulunacağını kaydetti.

        - Sakaryalı raketten başarı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Sümeyra Türk, ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde ikincilik, çift kadınlar kategorisinde ise birincilik elde etti.

        Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin Ostrova şehrinde 14-21 Haziran'da düzenlenen turnuvaya katılan sporcu, tek kadınlar kategorisinde ikinci, çift kadınlar kategorisinde ise birinci olmayı başardı.

        - İnovatif acil sağlık ürünleri sergilendi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, "Acil Sağlık Hizmetleri İnovatif Ürünler Sergisi" düzenledi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Rümeysa Demir koordinatörlüğünde düzenlenen sergi, "Sağlıkta Teknolojik Gelişmeler" dersi kapsamında öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

        Sergide ilk 3'e giren öğrencilere ödül verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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