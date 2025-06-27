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        Sakarya'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir kişi, ot temizlemek için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:26
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        Sakarya'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir kişi, ot temizlemek için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Savaş Çakır (51), amcasına ait fındık bahçesinde ot biçmeye gitmek için evinden ayrıldı.

        Yakınları fındık bahçesine gittiğinde Çakır'ı, hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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