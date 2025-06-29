Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkan orman yangınında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

        Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkan orman yangınında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve iki gün süren çalışmalar sonucu bu sabah büyük oranda kontrol altına alınan yangın alanında müdahale sürüyor.

        Sakarya kesiminde görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin etkisini yitirdiği alanlarda soğutma işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Ekipler, kontrol altına alınan ancak sarp arazide farklı bölümler halinde devam eden yangın alanlarında ise söndürme çalışması yürütüyor.

        Bu arada, ekiplerin söndürme ve soğutma yaptığı alanlar ile alevlerden zarar gören ormanlık bölgeler havadan görüntülendi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)
        Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı
        Sakarya'da 3 ilçede denize girişler yasaklandı
        Bakan Yumaklı: Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altı...
        Bakan Yumaklı: Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altı...
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde
        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        Bakan Yumaklı, Sakarya'da orman yangınlarına ilişkin konuştu: (2)
        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü
        16 yaşındaki kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü