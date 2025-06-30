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        Sakarya'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele çalışması

        Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:07
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        Sakarya'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele çalışması
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        Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele operasyonu düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen, asayiş, narkotik, KOM, yunuslar, trafik ve ilçe emniyet müdürlüğü personelleriyle çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, çeşitli uyruklarda 14 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Karasu ilçesinde 2 şüphelide uyuşturucu madde, 2 şahısta ruhsatsız tabanca ve 2 zanlıda kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 64 eğlence mekanı ve masaj salonu kontrol edildi.

        Eğlence mekanında komi olarak çalışan Kırgız uyruklu kadının kayıt dışı istihdam edildiği, 7 eğlence mekanında sigara içildiği, 2 mekanda canlı müzik izni olmadığı, bir eğlence mekanında ise ruhsatsız alkol sunumu yapılması üzerine adli ve idari işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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