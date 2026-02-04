Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevinde çıkan yangına ilişkin açıklama:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.



Açıklamada, kadın açık ceza infaz kurumu depo bölümünde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahalenin yapıldığı belirtildi.



Yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 10 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.







