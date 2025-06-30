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        Sakarya'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıya adli kontrol

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:34
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        Sakarya'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıya adli kontrol
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangınla ilgili gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar R.E. ve Y.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, N.D. ise ifadesinin ardından salıverildi.

        Öte yandan yangının, hasat yapan biçerdöverden kaynaklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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