Sakarya'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıya adli kontrol

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar R.E. ve Y.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, N.D. ise ifadesinin ardından salıverildi.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangınla ilgili gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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